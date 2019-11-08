Fransız polisi 'sarı yelekliler'e uyguladığı şiddetten yargılanacak

Fransa’da iki polisin, 'sarı yelekliler'in 1 Mayıs'ta yaptığı eylemde göstericilere uyguladığı şiddet gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polisin 'sarı yelekliler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturmalar kapsamında, bir polisin göstericiye tokat attığı, diğer polisinin de bir başka eylemciye büyük taş attığı gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada, polislerin ne zaman hakim karşısına çıkacağına ilişkin bilgi verilmedi.



'Sarı yelekliler'in gösterileri başladığından bu yana ilk kez polis, eylemcilere karşı uyguladığı şiddet nedeniyle yargılanmış olacak.



Polisin, geçen yıl 17 Kasım'da başlayan eylemlerde uyguladığı şiddet ülkede tartışma konusu olmuştu.



IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı.

08/11/2019 12:49