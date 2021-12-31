666 pozitif vakaya!
31/12/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.137 olup, 626'sı yerel 666 pozitif vakaya rastlanmış,147kişi taburcu edilmiştir.
40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 626 kişi ise yerel vakadır.
260 kişi Lefkoşa, 134 kişi Girne, 160 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
31Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.137
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 666
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40
Yerel Vaka Sayısı: 626
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 147
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.702.172
Toplam Vaka Sayısı: 35.983
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.985
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2901
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2851
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2348
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 382
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5935
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104206