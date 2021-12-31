Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.137 olup, 626'sı yerel 666 pozitif vakaya rastlanmış,147kişi taburcu edilmiştir.

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 626 kişi ise yerel vakadır.

260 kişi Lefkoşa, 134 kişi Girne, 160 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

31Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.137

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 666

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 626

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 147

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.702.172

Toplam Vaka Sayısı: 35.983

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.985

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2901

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2851

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2348

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 382

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5935

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104206

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31/12/2021 19:08