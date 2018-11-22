Konser, SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Digitürk Kıbrıs Distribütörü (Digitech İletişim Ltd)’in ana sponsorluğunda birçok yerel kurum ve şahsın desteği ile organize edilen Concert Without Borders’in sezon kapanış etkinliği “Beyond” isimli opera, Broadway ve Pop Konseri’nden elde edilen gelir SOS Çocukköyü’ne bağışlandı.

SOS Çocukköyü yararına gerçekleştirilen konserden toplam 11 bin 193 Türk Lirası gelir elde edildi ve tümü SOS Çocukköyü’ne verildi.



