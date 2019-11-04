Hindistan'da halka uyarı: Evinizden çıkmayın

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, hava kirliliğinin "dayanılmaz" düzeye ulaştığını belirterek, merkezi hükümetten derhal gerekli adımları atmasını istemişti. Hindistan'ın başkentinde halen hava kirliliği düzeyi, Çin'in başkenti Pekin'dekinin 7 katı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Hindistan'da hava kirliliği öyle boyutlara ulaştı ki, 30'dan fazla uçak bu nedenle başkent çevresinde rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Başkentteki hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden birinin, komşu eyaletlerde tarlaların temizlenmesi için arta kalan ürünlerin yakılması olduğu belirtiliyor.Bu nedenle Yeni Delhi'de karbondioksit, nitrojen dioksit ve kükürt dioksit oranı arttı. Bir hafta önce Hinduların festivali Diwali sırasında çok sayıda hava fişeğin fırlatılması da hava kirliliğinin artmasına yol açmıştı.

04/11/2019 10:12