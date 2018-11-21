Dışişleri Bakanlığı: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gerginlik yaratıyor

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rum Yönetimi, Denya - Serhatköy bölgesinde karışıklık yaratmak istiyor.



Bakanlığın açıklaması:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi planlı provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ediyor

Serhatköylü Kıbrıslı Türk çiftçilerden ve Güvenlik Kuvvetlerimizden edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2018 tarihinde sabah saatlerinde 6 sivil araç ile bölgeye gelen 11 Kıbrıslı Rum yanlarında Rum basın mensupları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırına kadar gelmiştir. Güvenlik Kuvvetlerimizin bölgenin BM yetkililerine durumu bildirilmesi üzerine Kıbrıslı Rum grup BM polis devriyeleri tarafından zorlukla bölgeden uzaklaştırılmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Hatırlanacağı üzere Denyalı Kıbrıslı Türklerin Serhatköy-Denya yolunu kullanarak ara bölgedeki köylerinin camisinde kılmak istediği Cuma namazı BM tarafından son anda engellenmişti. 17 Kasım 2018 tarihinde de 15-20 kişilik bir grup, yanlarına Rum basınında görev yapan muhabir ve kameramanları da alarak, araçları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırı yakınında sloganlar atmış, olay yerine giden iki BM Barış Gücü devriyesi tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bu hususta 18 Kasım tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis yaptığı açıklamada Rum çiftçilerin ara bölge içerisinde ziraat faaliyetlerinde bulunmalarının engellendiği iddia edilen Denya meselesinin Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ve “çok da iyi yönetildiğini” açıklamıştı. Bu açıklama ve bölgede son günlerde yaşananlar Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak bölgede suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.