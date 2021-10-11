67 pozitif vakaya rastlandı!

ads ads ads ads
11/10/2021

ads
ads
ads
67 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.133  olup, 62'si  yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 72  kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 62 kişi ise yerel vakadır.

34 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 2 kişi  İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

11 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.133 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 62  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 72

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.137.960

Toplam Vaka Sayısı: 20.363

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.366

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 916

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 869  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 83 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1814

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 668

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7186

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 64.439

11/10/2021 18:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 67 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.