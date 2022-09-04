67 yaşında hayatını kaybetti!

Alsancak'ta bugün 13.30 sıralarında 67 yaşındaki Kenan Gülmez denizde aniden rahatsızlandı. Gülmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 04.09.2022 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Alsancak'ta, Kenan GÜLMEZ (E-67) deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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04/09/2022 16:43