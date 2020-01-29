Şubat Tatilinde Çocuklara Müjde!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın çocuk oyunu “Otobüs Durağında Üç Bencil” 1 Şubat Cumartesi günü 14:00 ve 16:00 seanslarıyla, Lefkoşa AKM’de olup oyun ücretsiz sahneleniyor.

Özer Tunca’nın yazdığı, Suzan Polat’ın yönettiği “Otobüs Durağında Üç Bencil” oyunu; mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Oyun, savaşların kötülüğü,bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

29/01/2020 11:15