Şubat Tatilinde Çocuklara Müjde!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın çocuk oyunu “OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL” sahneleniyor.

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29/01/2020

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Şubat Tatilinde Çocuklara Müjde!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın çocuk oyunu Otobüs Durağında Üç Bencil 1 Şubat Cumartesi günü 14:00 ve 16:00 seanslarıyla, Lefkoşa AKM’de olup oyun ücretsiz sahneleniyor.

Özer Tunca’nın yazdığı, Suzan Polat’ın yönettiği “Otobüs Durağında Üç Bencil” oyunu; mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Oyun, savaşların kötülüğü,bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

29/01/2020 11:15
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