Faiz Sucuoğlu, KTTO Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, paydaş örgütlere yönelik olarak, bakanlık tarafından başlatılan bilgilendirme toplantıları kapsamında, çalışma hayatında yürürlüğe giren ve girmesi planlanan yeni uygulamalar ile çalışma affı ve sigorta affı açılımları konusunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine bilgi verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dün akşam Ticaret Odası’nda yer alan toplantıda, Bakan Sucuoğlu’na Bakanlık bürokratları da eşlik etti.

MUHACERET AFFI

Muhaceret Affı Yasası’nın büyük çabalar sonucunda ilgili taraflar eşliğinde hazırlandığını dile getiren Sucuoğlu, KKTC’de kayıt dışılığa düşen kişilerin bir işveren tarafından tekrardan işe alınarak bir asgari ücret ile çalışanı kayıt altına alma koşulu koyduklarını ve bu uygulamanın yapılması için de 90 günlük bir süre verdiklerini söyledi.

Çalışan ve işverenlerin sıkıntılarının had safhada olmasından dolayı Sigorta Affı konusunda da kararlı olduklarını söyleyen Sucuoğlu, devletin ve hükümetin görevinin sıkıntıya düşen bir işletmeye elini uzatarak gerekli açılımı yapması gerektiğine dikkat çekti.

İlk kez 2000 yılından 2019 yılına kadar olan 19 yıllık süreyi kapsayan bir Af Yasası hazırladıklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, Sigorta Affı’nın işveren ve işverenlerin yanında çalışıp sigortalarını yatırmayan kişilere uygulanacağını dile getirdi.

“PRİMLERİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE TATMİN EDİCİ KATKI”

Yatırımlarını düzenli ödeyenlere de farklı bir açılım getireceklerini belirten Sucuoğlu, düzenli primlerini yatıran işletmelere tatmin edici miktarda bir katkı verileceğini kaydetti.

İnşaatlarda yaşanan kazaları önlemek adına da iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaları ve yürürlüğe geçirilen tüzükleri anlatan Sucuoğlu, inşaatlardaki tüm yetkilerin kimlerde olduğu gibi konuların da tüzükler ile belirlendiğini kaydetti.

Ülkedeki en önemli sorunlardan birinin işsizlik olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, işverenlerin ve iş arayanların bir birinden habersiz olduğunu, her iki tarafı bir araya getirerek buluşturacak online sistemin bakanlık tarafından hazırlandığını ve hayata geçirilmesi için sayılı günler kaldığını söyledi.

"Artık on tane form doldurma dönemi bitti" ifadelerini kullanan Sucuoğlu, işverenlerin online olarak sosyal güvenlik ödemelerini de yapabildiğini sözlerine ekledi.

12/11/2019 15:34