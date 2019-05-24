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İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı

İngiltere'de Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanması için muhalefete verdiği tavizlerle eleştirilen Başbakan Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

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24/05/2019

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İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı

Başbakan Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin "başbakanlara göreve getirme ve görevden alma" yetkisine sahip "1922 Komitesi"nin toplantısının ardından Başbakan Theresa May istifa tarihini açıkladı.

Brexit anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmaya hazırlanan May'in muhalefetin desteğini alabilmek için verdiği tavizler kendi partisinde isyana yol açtı.

Başbakan Theresa May'in ikinci referandum olasılığını ve Avrupa Birliği ile yakın ticaret düzenlemelerini gündemde tutması kabineden istifaları da beraberinde getirdi.

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TAGS: İngiltere, HABER, KIBRIS, Başbakanı, May, istifa, tarihini, açıkladı
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