Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı

Arizona Üniversitesi’nde Doçent olan Betül Kaçar gururlandıran haberi Twitter hesabından verdi.

Astrobiyoloji alanında Öğretim Üyesi olan Betül Kaçar, "Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlaniyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim" sözleriyle yaşadığı sevinci paylaştı.

Kaçar, Marmara Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde okudu. 2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katıldı. Burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. Araştırmacının, ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nde de Doçent unvanı bulunuyor.

Betül Kaçar şimdi NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekipte çalışacak.

17/01/2020 15:50