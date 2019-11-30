John Lennon’ın güneş gözlükleri açık artırmada

Efsanevi Beatles üyesi John Lennon’ın güneş gözlükleri açık artırmada satılacak

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30/11/2019

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John Lennon’ın güneş gözlükleri açık artırmada

Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon, şarkıcı ve söz yazarı John Lennon'un yuvarlak güneş gözlükleri açık artırmaya çıkıyor.

John Lennon’ın güneş gözlüğünün yanı sıra grubun davulcusu Ringo Starr’a 1969’da kesilen bir park cezası bileti grubun şoförü Alan Herring tarafından yaklaşık 50 yıldır saklanıyordu.

1960’ların sonunda Beatles üyeleri Ringo Starr ve George Harrison’ın şoförlüğünü yapan Herring, Lennon’ın gözlüğü kendisine nasıl verdiğini şöye anlattı: "John araçtan çıkarken arka koltukta güneş gözlüğünü bıraktığını gördüm. Gözlüğün tek camı ve sapı kopmuştu. John’a gözlüğü tamir ettirebileceğimi söyledim. Bana ‘endişe etmememi ve gözlüklerin sadece görünüş için olduğunu’ söyledi"

30/11/2019 12:40
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TAGS: haber, kıbrıs, john lennon, gözlük
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