Cumhuriyet Bayramı Lefke’de de kutlandı

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü, Lefke’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü nedeniyle Lefke’deki ilk tören Atatürk Anıtı Önü’nde düzenlendi.

Buradaki tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk Anıtı Önü’ndeki tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törenin tamamlanmasının ardından tören birlikleri Atatürk Anıtı’ndan Lefke Çarşısı’na kadar kortej gerçekleştirdi.

Lefke’deki ikinci tören kortejin tamamlandığı Ağaçlı Kahve Önü’nde yapıldı.

Buradaki tören, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş tarafından halkın bayramının kutlanmasıyla başladı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Lefke Gazi Lisesi Öğretmenlerinden Sultan Fersan, Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı hakkında bilgiler vererek, Cumhuriyetin,Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olduğunu ve Türk milletine bırakılmış en büyük eser olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından tören, şiirlerin okunması ve Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisiyle sürdü.

Tören, bando konseri ile sona erdi.

BRT

29/10/2019 16:39