Türkiye AP raporu

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili rapor ve bu bağlamda ele alınan uzlaşmacı değişiklikler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.



Fileleftheros gazetesi “Türkiye İçin Saç Saça Baş Başa Kavga-Kıbrıslı Türklerin Uyumu/Aşinalığına İlişkin Açık Hesaplar” başlıklı haberinde, AP Türkiye Raportörü, Sosyalist Grup üyesi Kati Piri’nin, sunduğu uzlaşmacı değişiklikler ışığında, Avrupa Parlamentosu’nda esas konu olan Türkiye’nin üyelik sürecinin “resmi olarak askıya alınması” konusunda mücadelenin yaşandığını yazdı.



Gazete, AP Türkiye Raportörü Piri’nin, rapor taslağı üzerinde herhangi bir sonuca ulaşamadığını, bu nedenle konunun gelecek hafta Strazburg’ta kapalı kapılar ardında yapılacak olan yeni bir görüşmeye havale edildiğini belirtti.



Yine elde ettiği bilgilere dayanarak anlaşmazlıkların, Güney Kıbrıs için “kırmızı çizgiyi” teşkil eden Gümrük Birliği’nin modernizasyonuyla ilgili destek paragrafı hakkında olduğunu belirten gazete, Rum tezlerini sadece Avrupa Birleşik Sol’unun (AKEL) desteklediğini; Ankara’nın tüm limanlarını Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm üye ülkelere açması için yürürlükteki Gümrük Birliği’nin uygulanmasını iyileştirme için önkoşul olarak ortaya konulmasını talep ettiğini yazdı.



Gazete, Piri’nin, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ülkedeki hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ilerlemeyle ilişkilendirerek Yeşiller tarafından sunulan benzer talepten memnuniyet duyduğunun görülmesine karşın, Avrupa Birleşik Sol’un talebine sıcak bakmadığını kaydetti.



Haberde, Türkiye’nin üyelik sürecinin “resmi olarak askıya alınması”, ayrıca Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda kaydedilen anlaşmazlıkların, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıslı Türklerin AB normlarıyla uyumu/aşinalığı merkezli diğer konuların ilerlemesine de olanak tanımadığı belirtti.



Gazete, Piri’nin “Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs Türk toplumunun AB’ye mutlak şekilde entegre edilmesine ilişkin hazırlıkta Kıbrıs Türk toplumu ile birlikte işbirliği yapılması için çabalarını yoğunlaştıracağı taahhüdünde bulunması ve aynı şeyi Avrupa Komisyonu’nun da yapması yönünde çağrı yapması” konusundaki uzlaşıcı değişikliğinin de ilgi çekici olduğunu yazdı.



Gazete ayrıca elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret eden ve ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne ait 6 sandalyeden 2’sini talep ederek, hukuk çevreleriyle temaslarda bulunan Kıbrıslı Türk milletvekillerininde bu ifadeyi değerlendirdiğini iddia etti.



Piri’nin, Kıbrıs sorununa ilişkin, tüm tarafları Kıbrıs sorunun çözümüne katkı koymaya çağıran uzlaşmacı değişikliğinin de askıda kalmaya devam ettiğini yazdı.