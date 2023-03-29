68 dana sınırdan kaçak getirildi

Ağırdağ’da bir ağılda yapılan kontrolde 68 adet kaçak dana tespit edildi. Polis iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:00 sıralarında, M.D.(E-37)’ye ait ağıl içerisinde, Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak olan 68 adet erkek dananın gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi.

Bahse konu danalara veteriner dairesi tarafından alıkonuldu.

M.D. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.S.(E-32) tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.

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29/03/2023 13:18