68 tek yumurta ikizi aynı defilede

Gucci, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesiyle herkesi şaşırttı. 68 ikiz kardeş podyumda el ele yürüdü. Defile konuklarına davetiye yerine psikolojik test dağıtıldı.

Vizyon sahibi bir tasarımcı olarak tanınan Alessandro Michele, daha önce bebek ejderhalar, balmumu kafalar gibi sıradışı temalarla Gucci için şaşırtıcı gösteriler sunmasıyla ünlü. Ancak Milano Moda Haftası'ndaki son gösterisi, kendi yüksek standartlarını bile aştı.

Moda devi Gucci'nin, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'nda gerçekleştirdiği son defile, çok dikkat çekiciydi. Önceki gün yapılan defilede 68 tek yumurta ikizi podyumda yürüdü.

Gucci, bu 136 modeli ABD'nin Ohio eyaletinde ağustosta düzenlenen İkizler Günü etkinliğine gönderilen gizli keşif ekibiyle buldu.

Gösteride modeller, aynalı bir duvarla ortadan ayrılmış podyumda birbirinden ayrı şekilde yürüdü. Duvar daha sonra kaldırıldı ve ikizler el ele tutuşarak bir kez daha podyumda yan yana boy gösterdi.

Gösterinin yaratıcı yönetmeni Alessandro Michele, gösteriden sonra eşleştirmenin "çok tanıdık - ama çok güçlü" olduğunu söyledi. İkizlerin bize ailelerde ve toplumda “bağ dokusunu” hatırlattığını söyledi.

Michele, defileyi "ikiz annelerine", annesi Eralda ve annesinin ikiz kız kardeşi Giuliana'ya adadığını söyledi.

Michele, kendisini yetiştiren iki kadının çok yakın olduğunu, "sihirli bir şekilde çoğalmış" gibi durduğunu ifade etti.

Michele, “Podyumları bir tiyatro sahnesi olarak kullanıyorum ve moda, ötekilik fikrine güçlü bir şekilde hitap ediyor. Başka bir yanım olduğunu biliyorum - terapistime gittiğimde o yanımla tanışıyorum. Hepimizin başka bir yanı var ve bazen o kişiyle tanışıp el ele tutuşuyoruz” dedi.

DAVETİYE YERİNE PSİKOLOJİK TEST

Gösteriden önce konuklara davetiye yerine tamamlamaları için bir Rorschach testi gönderildi. Rorschach, deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir test. Michele bu tercihinin nedenini, “Bu gösteri kendi içinizi kazdığınızda ne bulduğunuzla ilgili, bu yüzden hepinizi buna hazırlamak istedim” dedi.

Michele'in sınır tanımayan yaratıcı girişimi, İtalya'nın en büyük lüks markasıyla uyumsuz gibi görünebilir, ancak marka geçen yıl satışlarından 10 milyar doları aşan kar elde etti.

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26/09/2022 21:23