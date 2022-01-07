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68 yaşındaki Havva Salcı hayatını kaybetti

Evinde rahatsızlandı hastanede hayata gözlerini yumdu

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07/01/2022

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68 yaşındaki Havva Salcı hayatını kaybetti

Girne’de ani ve gayrı tabii ölüm yaşandı. 68 yaşındaki Havva Salcı hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre; 07.01.2022 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne'de sakin Havva SALCI (K-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

07/01/2022 09:30
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