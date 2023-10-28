68 yaşındaki yaya tedavi altına alındı

Ortaköy'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Erhan Arıklı’nın yönetimindeki araç, yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, tedavi altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yönetimindeki VK 123 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Kamer Maniş (K-68)'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah beterinden saklasın. Hastane önünde küçük bir kaza yaşadık. Çok şükür teyzemizde bir şey yok.” dedi.