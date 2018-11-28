KKTC Filarmoni Derneği genel kurulunu yapıyor Kıbrıs Türk Filarmoni Derneği 2018-2019 Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı 5 Aralık günü yapılıyor.

Dernek olağan genel kurul daveti yazısında K.T Filarmoni Derneği 2018-2019 Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın 5 Aralık Çarşamba akşamı saat 19:15’de dernek lokalinde yapılacağını belirtti. Açıklamada toplantının “Divan kurulunun oluşumu, Faaliyet Raporu’nun sunumu Mali Raporun sunumu ve aklanması, Başkan ve yönetim kurulu seçimi ve dilek ve temenniler” gündemiyle yapılacağı kaydedildi. Dernek, tüm üyelerin toplantıya katılması ricasında bulundu.