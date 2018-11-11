Flamingolar Gülseren Göleti’nde

Son yıllarda Gülseren Göleti’ni mesken tutan göçmen kuşlardan olan flamingolar bu yıl da Gazimağusalıların Göleti ziyaretlerine neden oluyor.

Yağışlar sonrasında yükselen su seviyesiyle daha da büyüyerek muhteşem bir görünüme bürünen Gülseren Göleti, şu günlerde çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göletin ilk konukları yine Flamingolar oldu.

Göleti beyaz bir örtü gibi kaplayan flamingolar,Gazimağusalılara muhteşem bir görsel şölen sunuyor.