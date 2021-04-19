69 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Ülke genelinde yapılan denetimler sonucu 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 kişinin ise parti yaptığı tespit edildi.

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19/04/2021

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69 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Ülke genelinde yapılan denetimler sonucu 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 kişinin ise parti yaptığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

6 kişinin ise eğlence maksatlı toplanarak, parti yapmak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

19/04/2021 12:14
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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