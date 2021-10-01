69 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.475 olup, 47'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 47 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 14 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

1 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.475

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 47

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .943.981

Toplam Vaka Sayısı: 19.613

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.673

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 863

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 810

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 79

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4437

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 621

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 672

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8161

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.116

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01/10/2021 18:20