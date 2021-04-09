69 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8323 olup, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Çağlayan-1/ Gönyeli-2/ Hamitköy-2/ Yenikent-1/ K.Kaymaklı-5/ Haspolat-1 / Surlar içi-3/ Alayköy-1 / Taşkınköy-1

Girne

Girne Merkez- 9/ Zeytinlik-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Ağırdağ-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -8 / Gönendere-1/ Sanayi yolu- 2/ Yeniboğaziçi-3 / Kaliland-1/ Alaniçi-1 / Gülseren-1

9 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8323

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 52

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 60

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 813.938

Toplam Vaka Sayısı: 4945

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4298

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 620

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 539

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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09/04/2021 19:12