Fahriye Evcen'in kilo verme sırrı

Doğum kilolarına takılmadan oğlunu büyüten Evcen, geleneksel yöntemlerle kilo verip eski görüntüsüne kavuştu.

Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor.

Takvim'in haberine göre; Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu; kuru meyveler, hurma, hoşaf ve bulguru da bol tüketiyor.

Fahriye Evcen, doğum sonrası 12 kilo verdi.

Zerdeçallı bir bitkisel ürünü satan uyanıklar, 'Fahriye Evcen, böyle zayıfladı' reklamı yaptı. Emzirdiği için bu tarz ürünleri asla tüketmeyen Evcen, doğumdan beri sadece organik besleniyor.

25/02/2020 12:58