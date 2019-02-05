Dansçılar uçmayı öğrendi

Güzel sanatlar ve moda fotoğrafçısı Rob Woodcox, “Uçmayı Öğrenmek” adlı çalışmasında, bedenin sınırlarını zorlayan yaratıcı düzenlemeler içeren fotoğraflar yakaladı.

“Uçmayı Öğrenmek” adlı çalışmasında yerçekimine meydan okuyan dansçıları fotoğrafladı.

Sanatçı, yaptığı yaratıcı düzenlemelerle dansçıların fiziksel eşiklerini geçmelerini sağladı.

Woodcox, fotoğraflarında imkansız görünen vücut hareketlerini gerçeğe dönüştürdü.

Dançıların havada asılıyken hem dışbükey hem de içbükey konumlarda kavisli görüntülerini yakaladı.

Dançıları, bir tür Tetris tarzı konfigürasyonda titizlikle istiflenmiş vaziyette fotoğrafladı.

İşte Rob Woodcox'un “Uçmayı Öğrenmek” çalışmasından kareler...