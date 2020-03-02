Nijerya'daki silahlı saldırılarda 30 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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02/03/2020

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Nijerya'daki silahlı saldırılarda 30 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) geçen haftalarda Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonların ardından silahlı kişiler çok sayıda köye saldırdı.

Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

02/03/2020 12:40
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