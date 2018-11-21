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Cumhurbaşkanlığı kupası sahiplerini bekliyor

KKTC Basketbol Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası Büyük Erkekler karşılaşmasının 22 Kasım tarihinde, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasının ise 5 Kasım tarihinde oynanacağını açıkladı

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21/11/2018

Cumhurbaşkanlığı kupası sahiplerini bekliyor

KKTC Basketbol Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası Büyük Erkekler karşılaşmasının 22 Kasım tarihinde, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasının ise 5 Kasım tarihinde oynanacağını açıkladı

KKTC Basketbol Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası, Büyük Erkekler karşılaşması 22 Kasım tarihinde oynanacağını açıkladı. Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasının 22 Kasım’da saat 20:00 ‘de Koopspor ve Yakın Doğu Üniversitesi takımları arasında Atatürk Spor Salonunda oynanacağı belirtildi.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ise 5 Kasım tarihinde saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi ve Soyer Spor Kulübü arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

BRT

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TAGS: Cumhurbaşkanlığı, kupası, sahiplerini, HABER, kıbrısi bekliyor
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