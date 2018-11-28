En çok bir yıl geçerli olacak emirname derhal çıkarılmalı

Biyologlar Derneği, Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele bölgeleri için, imar planı hazırlanıncaya kadar, en çok bir yıl geçerli olacak emirnamenin derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.



Dernek Başkanı Niyazi Türkseven yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın dünya genelinde doğal, kültürel ve biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir coğrafya olduğunu, Beşparmak sıra dağları, Mesarya Ovası, kıyı ovaları ve sulak alanların hem birçok canlıya ev sahipliği yaptığını, hem de hayvancılık, tarım, balıkçılık, turizm gibi imkanlar sunduğunu kaydetti.



“YEŞİL ADA BETON ADAYA DÖNÜŞTÜ”



Türkseven, son yıllarda teknolojiye bağlı olarak inşaat sektörünün geliştiğini, ihtiyaç fazlası binlerce konut yapıldığını iddia ederek, “yeşil ada” olarak bilinen ülkenin özellikle Annan Planı sonrası yaşanan kontrolsüz, aşırı ve çarpık yapılaşması sonucu “beton ada”ya dönüştüğünün yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ifade etti.



“Yüksek binalar yaparak konutları yabancılara satarak ülkeye nüfus taşımak bu ülkenin geleceği olamaz” diyen Türkseven, büyümenin hangi sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağının kesin olmadığını, çevresel bozulmanın çoğu zaman geri döndürülemez nitelikte olduğunu vurguladı.



Niyazi Türkseven, hükümetin çıkarmaya çalıştığı Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planı ve bunun öncesinde geçici bir süre için yürürlüğe girecek emirnamenin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



İmar planına karşı çıkmanın Kıbrıslı Türklerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasına karşı çıkmak demek olduğunu belirten Türkseven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Biyologlar Derneği, Ülkesel Fizik Plan’da öngörüldüğü şekilde nüfus taşımasına neden olmadan, çarpık yapılaşmaya yol açmadan, biyolojik çeşitliliğimize zarar vermeden, gelecek nesilleri düşünerek sürdürülebilir kalkınma ilkelerini esas alan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planının süratle hazırlanarak hayata geçmesini talep etmektedir. İmar planı hazırlanıncaya kadar ise en çok bir yıl yürürlükte kalacak şekilde Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan emirnamenin derhal yürürlüğe girmesini desteklemektedir.”