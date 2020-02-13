Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Başkanı ile göç konusunu görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel’le mülteciler sorununa ilişkin uzun bir telekonferans gerçekleştirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel’le kaçak mülteciler ve göç sorununa ilişkin dün öğlen uzun süren bir telekonferans gerçekleştirdiğini yazdılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konuya ilişkin açıklamasında, Komisyon Başkanı Michel’in AB bütçesinin kabulü ve İngiltere’nin Birlikten ayrılmasının bütçeye etkileri konusunda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde dün Anastasiadis’le de uzun süreli bir telekonferans gerçekleştirdiğini belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in görüşmede, Güney Kıbrıs’ın özellikle siyasi bütünlük, göç ve ortak tarım politikası alanlarındaki maliyesinin güçlendirilmesi konularına dikkat çektiğini ve özellikle mülteci sorunuyla mücadele konusundaki taleplerini ilettiğini belirtirken; Michel’in Anastasiadis’in taleplerini anlayışla karşıladığını vurguladı.

13/02/2020 15:27