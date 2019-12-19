Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, savaş hazırlığı yapma değil, barış için mücadele etme zamanı olduğunu kaydetti.

Kanatlı, “Savaş hazırlığını alkışlayanlar, ‘ama’ ile başlayan cümlelerle savaşı destekleyenler bilsin ki, savaşta herkes kaybeder…” dedi.

Murat Kanatlı yazılı açıklamasında Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendirdi, yaşananları “savaş hazırlığı” olarak niteledi, endişe duyduklarını söyledi.

Geçitkale Havaalanı’nın askeri amaçlarla yeniden faaliyete geçirilmesinin de bir savaş hazırlığı olduğunu savunan Kanatlı, “Savaş burnumuzun dibine kadar geldi. Tehlikelere ne kadar yakın olduğumuzun bilincinde olmalıyız” dedi.

Kanatlı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni “oldu bittilerin” peşinde olduğunu, bu konudaki propaganda unsurunun önemli ayağını manipülasyonun oluşturduğunu savundu.

Türkiye’nin uluslararası deniz hukuku antlaşmasını imzalamadığını, sorunların uluslararası tahkimde çözülmesini kabul etmediğini de kaydeden Kanatlı, Türkiye’yi, sorunları zor kullanarak çözme yolunu seçmekle suçladı.

Kanatlı, “Kendine demokratik diyen Türkiye Cumhuriyeti Libya’daki tartışmalı hükümet ile antlaşmayı tüm komşu ülkelerine dayatmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye’de özgür basının sesinin ciddi şekilde kısıldığını söyleyen Kanatlı, kuzeydeki basının da Türkiye’deki yandaş medyadan haber aktardığını, bunun da Kıbrıslı Türklerin olanları anlamasını imkansızlaştırdığını öne sürdü.

19/12/2019 13:52