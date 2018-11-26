Türkiye Dışişleri'nden Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunularak, "Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

— Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz.