Hasipoğlu İstanbul’da konferansa katıldı

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de katılımıyla İstanbul’da İş Geliştirme konferansı düzenlendi.

Konferansa Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve KKTC’den davet edilen UBP Milletvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Oğuzhan Hasipoğlu ve Girne Amerikan Üniversitesi yönetim kurulu Başkanı Serhat Akpınar’da katıldı.

Hasipoğlu ABD İçişleri Bakanı Zinke ve Eski Başbakan Binali Yıldırım ile konferans sonrası yemekte biraraya geldi.

Hasipoğlu, başta petrol ve bilişim şirketleri olmak üzere birçok Amerikalı iş adamıyla görüşme fırsatı buldu. Özellikle petrol şirketleri ve danışman firmalardan Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler üzerine bilgi alıp, KKTC’nin lisans verdiği Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketi gibi lisans alabilme olanaklarını değerlendirdilererek, Hasipoğlu’ndan bilgi aldılar. Tekfen, Çalık Holding, Termal Yapı, Aktifbank, Trenkwalder gibi büyük firmaların da katıldığı Konferans 24 Temmuz Çarşamba günü (bugün) sona erecek.