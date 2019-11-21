Bolivya'da seçim yasa tasarısı mecliste

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da seçimlere gidilebilmesi için ilk adım atıldı.

Meksika’ya iltica eden Morales’in yerine geçen ve tüm ülkede istifası için protestolar düzenlenen muhalif Anez, hazırladıkları seçim yasa tasarısını başkent La Paz’daki hükümet merkezi Quemado Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

ALP'ye sunulan söz konusu tasarının ulusal bir mutabakata dönüşmesini istediğini söyleyen Anez, "Tanrı, şeffaf seçimler düzenlememize izin versin ve ALP'yi, seçim organına tarafsız kişileri belirleyebilmesi için aydınlatsın." ifadelerini kullandı.

Yeni bir seçim takvimi açıklanacak

Geçici hükümetin, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) "derhal seçim düzenlenmesi" çağrısının hemen ardından açıkladığı tasarıya göre, 20 Ekim'deki tartışmalı seçimler geçersiz sayılacak ve yeni bir seçim takvimi açıklanacak.

Tasarı yasalaştığında ALP, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve Vilayet Seçim Mahkemeleri (TED) için yeni üyeler belirleyecek.

21/11/2019 09:48