BRTK’daki Yenilenebilir Enerji Sisteminin tanıtımı yarın yapılacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK), Ocak’ta devreye konulan yenilenebilir enerji sisteminin tanıtımı yarın yapılacak.

BRTK’dan verilen bilgiye göre, devlete bağlı kurumlar arasında yenilenebilir enerji sistemine sahip ilk kurum olan BRTK’da tanıtım etkinliği saat 16.:00’da başlayacak.

BRTK’daki sistemin Kurum’un ihtiyacı olan elektrik enerjisinin üçte birini karşıladığı ve

yaklaşık bir milyon Türk Lirasına mal olduğu, yenilenebilir enerji projesinin ikinci ve son etabının 2020 yılında tamamlanacağı kaydedildi.