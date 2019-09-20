Dünyanın en varlıklı ülkeleri açıklandı; Türkiye 47. sırada

Dünyanın en varlıklı insanları hangi ülkeden? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşları bu unvanı İsviçre’nin elinden almayı başardı. Böylece dünyanın en varlıklı milleti Amerikalılar oldu.

Alman sigorta firması Allianz’ın hazırladığı Küresel Varlık Raporu’na göre ABD’de yaşayan bir kişinin ortalama net finansal varlığı 184 bin 411 euro olurken İsviçre 173 bin 838 euroda kaldı. 53 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye ise 1953 euro ile 47. sırada yer aldı.

Allianz’ın raporuna göre en varlıklı 10 ülke sırayla şöyle oldu: ABD, İsviçre, Singapur, Tayvan, Hollanda, Japonya, İsveç, Belçika, Yeni Zelanda ve Danimarka.

İlk iki ülkenin kişi başı net varlığı 184 bin ve 174 bin euro olurken sonraki sekiz ülke 100 bin ile 85 bin euro arasında değişti.

ABD tahtı İsviçre’den geri aldı

Rapora göre ABD ile İsviçre arasında kıyasıya bir rekabet var ve birincilik iki ülke arasında sürekli yer değiştiriyor. 2018’de İsviçreliler dünyanın en zengin milleti olurken Amerikalılar ikinci sıradaydı. 2017’de ise bunu tam tersiydi.

Öte yandan, ABD net ortalamada zirveye tırmanmasına rağmen brüt finansal varlıkta hala İsviçre önde. İsviçre’de kişi başına brüt 266 bin 318 euro düşerken bu miktar ABD’de 227 bin 364 euro oldu.

Dünya ortalaması 23 bin, Türkiye 2 bin

Raporda yer alan 53 ülkenin ortalaması 23 bin 330 euro olurken Türkiye genelde 47. sırada yer aldı. Türkiye’de kişi başına düşen net finansal varlık 1,953 euro oldu. Listenin sonundaki 10 ülke şöyle sıralandı: Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Sırbistan, Arjantin, Hindistan, Türkiye, Peru, Tayland ve Kolombiya.

20/09/2019 13:23