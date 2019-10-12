ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın 'Suriye'den çekilme' kararına tepki

ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına tepki olarak Temsilciler Meclisi'ne bir karar tasarısı sundu. Engel ve McCaul, tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Trump'ın Suriye Demokratik Güçleri'ni yalnız bıraktığını savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz" dedi

12/10/2019 09:58