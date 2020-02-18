Havada asılı kaldı: Uçağın sert rüzgar koşullarındaki inişi

Airbus A380 yolcu uçağının, Londra’nın Heathrow Havalimanı’na inanılmaz inişi korkuttu.

Çapraz rüzgar, pilotları uçağı piste indirmek için sıra dışı manevra yapmaya zorladı. Rüzgarın hızı 145 kmh’yi bulmasına rağmen ustaca yapılan manevra başarıyla tamamlandı.

Dennis kasırgası, İngiltere’de rekor sayıda sele yol açmıştı. Şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı.

Olayda en az 2 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yetkililer, bazı bölgeleri tahliye etmek zorunda kaldı.

18/02/2020 10:14