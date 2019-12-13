İki Rus işadamı sorunlarını Rum mahkemesinde çözmeye çalışıyor

Politis gazetesi, iki Rus işadamı Boyko ile Surkov’un, 2006-2012 yılları arasında Güney Kıbrıs’taki bir şirkette hissedar olduklarını; ancak Boyko’nun, şirketten hisse çaldığını ve aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını yazdı.

Gazete, olayın Rum Yüksek Mahkemesi’ne sevk edildiğini veRum polisinin de olaya müdahil olduğunu kaydederken, iki Rus işadamının Güney Kıbrıs’ta iş yapmıyor olmalarına rağmen, Rum makamlarını meşgul ettiğine dikkat çekildi.

13/12/2019 15:47