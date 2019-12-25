Rusya’da helikopter düştü

Rusya’nın Krasnoyarsk Havayolları'na bağlı 3’ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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25/12/2019

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Rusya’da helikopter düştü

Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi’nde bulunan Krasnoyarsk’ta bir Mi-8 helikopteri taşıdığı 29 yolcuyla birlikte kalkış yaptıktan hemen sonra bir sorunla karşılaşarak düşüşe geçmeye başladı.

Acil yardım servisi, helikopterin yaptığı zorlu iniş sırasında helikopter pilotuyla birlikte toplam 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Helikopterin kuyruğunun zorlu inişte hasar aldığı yetkililer tarafından bildirilirken, kazanın nedenin bilinmediği söylendi.

Kaynak: İHA

25/12/2019 11:34
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TAGS: Rusya’da, helikopter, düştü, HABER, kıbrıs,
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