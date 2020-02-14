Sucuoğlu, Günsel’in üretileceği fabrikayı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkenin yerli ilk elektrikli otomobili olacak olan Günsel’in üretileceği fabrikayı ziyaret ederek, Prof. Dr. İrfan Günsel’den çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İrfan Günsel, kendi mühendis kadrolarıyla, 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan B9’un seri üretimine, yatırımını öz kaynağı ile finanse edilen fabrikada 2021’de başlanacağını anlattı ve 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşmasının planlandığını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu da, bugün 120’ye ulaşan mühendis ve teknik eleman istihdamının ilk etapta binin üzerine çıkacağı bilgisini büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini belirterek, üretim kapasitesindeki artışlar ile birlikte doğrudan istihdam sayısının da artacağını, böylelikle gençlere fabrikada birçok alanda istihdam olanağının açılma fırsatı yakalanacağını kaydetti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Aldığımız bilgiler gösteriyor ki, işletmenin doğrudan yaratacağı istihdam kadar önemli bir başka konu da, ön ayak olacağı otomotiv yan sanayi üreticilerinin sağlayacağı istihdam olacak. Mühendisler tarafından tasarlanan parçaların üretimi için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandığını da öğrendik. Seri üretimin başlaması ile birlikte bu otomobili oluşturan parçaların üretimlerinin ülkemize yapılması için tedarikçilerle görüşmeler yapılıyor. Çalışmaları gösteriyor ki üretimde kullanılacak, otomobil parçalarının üretimi için ülkemizde kurulacak olan üretim tesisleriyle birlikte binlerce gencimiz mühendis ve teknisyen olarak iş şansı bulacak. Tedarikçi şirketlerin kuracağı üretim tesisleriyle sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak istihdam sayısının 2 binin üzerinde olması hedefi bizlere aktarılıyor ki, , bunun da beyin göçünü tersine çevirerek genç nüfusun ülkemizde kalmasına fırsat doğuracak olması son derece önemli husustur.”

Gelişmelerden ve gördüğü çalışmalardan memnun olduğu dile getiren Bakan Sucuoğlu, Günsel ve ekibine başarılar diledi.

14/02/2020 14:39