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Başbakan Tatar, gazilere madalya verdi

Tatar, Türkiye’den gelen Uşak İli gazilerine madalya verdi.

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30/10/2019

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Başbakan Tatar, gazilere madalya verdi

 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den gelen Uşak İli gazilerine madalya verdi.
Başbakanlık Şeref Salonunda yer alan madalya takdim töreninde, 1974 gazisi 20 kişi, madalyalarını Başbakan Tatar’dan aldı.
Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olmasında büyük katkısı bulunan gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Sizlerin sayenizde devletimizi kurduk ve yaşatıyoruz. Minnettarız" diye konuştu. 

30/10/2019 14:14
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TAGS: Başbakan, haber, kıbrıs, Tatar, gazilere, madalya, verdi
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