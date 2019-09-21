Şahsiyet Dizisi Meksika’da Yeniden Çekilecek

Agâh Beyoğlu performansıyla; dünya televizyon sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisine aday gösterilen Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Puhutv’nin Şahsiyet dizisiyle ilgili bir güzel haber de Meksika’dan geldi. Bugüne kadar 20 ülkeye satışı gerçekleştirilen Şahsiyet, Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek ve Meksika’da uyarlanacak. Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek. Uluslararası Emmy Ödülleri töreni 25 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek. Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Christopher Eccleston (Come Home- İngiltere), Raphael Logam ( Impuros- Brezilya) ve Jannis Niewöhner (Beat – Almanya) ile yarışacak. Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın yaptığı Şahsiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve pek çok ödülün yanısıra IMDb’nin tüm zamanların en iyi dizileri listesinde de yerini almıştı. 65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agâh Beyoğlu’nu (Haluk Bilginer) merkezine alan ve sürükleyici senaryosuyla izleyiciyi nefessiz ekran başına toplayan Şahsiyet, 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı Puhutv’de 10 milyondan fazla tekil izleyiciye ulaşmıştı.

21/09/2019 09:30