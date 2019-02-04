ABD’de Güney Kıbrıs araştırması

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bilimsel bir araştırmayla, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin performansıyla performansının halkın refahı üzerindeki etkisi arasındaki ilişkinin” incelendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu araştırmanın, New York Şehir Üniversitesi( CUNY) öğretim görevlisi Nikos Antoniadis başkanlığında, Ohio Tiffin Üniversitesi öğretim görevlisi Perry Haan işbirliğinde yapıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca akademik araştırmaları yayımlayan büyük kuruluşlardan Elsevier ve Helion dergisinin, bu inceleme-teoriyi kabul ettiklerini ve bunu ileriki günlerde yayınlayacaklarını da belirtti.

“Management” modeli temelinde 18 yaş ve üzeri 200 Kıbrıs vatandaşından (yüzde 61’i erkek, yüzde 39’u kadın) yanıtların toplandığını yazan gazete, araştırmanın, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, iş dünyası ve adaptasyon yeterliliğinin, istatiksel olarak performansına olumlu etki yaptığı; bu performansın halkın refahına da olumlu olarak yansıdığını” ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorunundan da söz edilen araştırmada, “Ada’nın yüzde 37’sinin 1974’ten beri Türk askeri tarafından işgal altında olduğu, bunun sonucu olarak ekonomik ve diğer önemli siyasi konuların değerinin düştüğü” kaydedildi.