Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralandı
31/10/2019
|
|
Afganistan'da Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti. Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.