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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralandı

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31/10/2019

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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'da Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti. Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

31/10/2019 09:43
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TAGS: haber, kıbrıs, afganistan, saldırı, bomba
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