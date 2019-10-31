Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'da Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti. Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

31/10/2019 09:43