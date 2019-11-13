Çin, bilgisayar oyunu oynamaya sınırlamalar getiriyor

Çin'in Ulusal Basın ve Yayım Müdürlüğü tarafından duyurulan düzenlemelere göre 18 yaşın altındaki kişiler, akşam 10 ve sabah 8 arasında oyun oynayamayacak.

Chip.com.tr'nin New York Times'tan (NYT) aktardığına göre, hafta içerisinde günde 90 dakika ve hafta sonu ve tatillerde de günde 3 saat ile sınırlandırılacak. Diğer kuralların arasında ise gençlerin kendi gerçek isimlerinin kullanmalarının zorunlu tutulması ve oyun içi silahlar ve giysiler gibi indirilebilir içerikler için ne kadar para harcayacaklarının sınırlanması bulunuyor.

Çinli görevliler, gençler arasındaki video oyun bağımlılığı oranı ile mücadele edilmesi gerektiğini, bu sorunun göz bozukluklarına ve akademik performans düşüşüne sebep olduğunu söylüyor.

Ancak harcanan fazla zamanın bağımlılık olarak tanımlanması konusunda da uzmanların tartışmaları sürüyor. Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) 'oynama bozukluğu' teşhisini geçtiğimiz yıl tamamladı ancak net bir teşhis kriterinin bulunmaması yüzünden psikologlardan eleştiri aldı.

Buradaki en büyük problemlerden biri nedensellik: Fazla oyun oynamak mı sosyal içe kapanma gibi davranışlara sebep oluyor, yoksa sosyal problemlerin karşısında mı oyunlar bir başa çıkma yöntemi olarak kullanılıyor.

13/11/2019 11:26