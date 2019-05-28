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Girne Gençlik Merkezi Derneği, SOS Çocukköyü ile birlikte etkinlik düzenleyecek

Girne Gençlik Merkezi Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde SOS Çocukköyü ile birlikte etkinlik düzenleyecek.

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28/05/2019

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Girne Gençlik Merkezi Derneği, SOS Çocukköyü ile birlikte etkinlik düzenleyecek

Girne Gençlik Merkezi Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla SOS Çocukköyü Derneği ile birlikte etkinlik düzenleyecek.

Taşkent Piknik Alanında olacak etkinlik saat 10:30-15:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Etkinlikte, Geçmişimizden günümüze çocuk oyunları, halk dansları uygulamalı workshop ve grup otantik konseri yer alacaktır.

 

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