Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü organizasyon düzenliyor

“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Gününde “öldürülen ve şiddet gören tüm kadınlar için” Güzelyurt’ta organizasyon düzenliyor.

Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, tüm bölge örgütlerine; 25 Kasım’ı organize etmek için 14 Kasım Persembe günü saat 18.00 'de Khora Kitap Omorfo'da düzenlenecek organizasyon toplantısına katılım çağrısı yapıldı

08/11/2019 11:46