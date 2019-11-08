Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü organizasyon düzenliyor
Örgüt, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Gününde “öldürülen ve şiddet gören tüm kadınlar için” Güzelyurt’ta organizasyon düzenliyor.
08/11/2019
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“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Gününde “öldürülen ve şiddet gören tüm kadınlar için” Güzelyurt’ta organizasyon düzenliyor.
Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, tüm bölge örgütlerine; 25 Kasım’ı organize etmek için 14 Kasım Persembe günü saat 18.00 'de Khora Kitap Omorfo'da düzenlenecek organizasyon toplantısına katılım çağrısı yapıldı