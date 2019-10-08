Edward Norton'dan yıllar sonra Brad Pitt itirafı

David Fincher’ın yönettiği 1999 yapımı kült film Dövüş Kulübü (Fight Club) başrol oyuncusu Edward Norton yıllar sonra filmle ilgili bir itirafta bulundu. The Tonight Show’a katılan Norton, 20’nci yılını kutlayan filmin diğer başrol oyuncusu Brad Pitt’in kulağına çekimlerde gerçekten yumruk attığını ve Pitt’in de gerçek tepki gösterdiğini anlattı. Norton, “Brad, filmde ‘Neden kulağım?’ diye soruyor. İşte o gerçek!” şeklinde konuştu. Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen Dövüş Kulübü, gösterildiği yıl, 100 milyon dolarlık hasılat elde etti.

08/10/2019 10:48