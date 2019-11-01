Death Stranding inceleme puanları açıklandı
Oyun dünyasının merakla beklediği Death Stranding için inceleme puanları açıklandı
01/11/2019
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Hideo Kojima‘nın yapımcı koltuğunda oturduğu ve türünün ilk örneği olarak nitelendirilen Death Stranding'in çıkmasına sayılı günler kaldı. 8 Kasım’da PlayStation 4 için yayınlanacak olan yapım, önümüzdeki dönemde PC platformunda yerini alacak. Oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen Death Stranding için ilk inceleme yazıları da yayınlandı. Oyunu önceden deneyimleme fırsatı bulan mecralar, ambargonun kalkmasıyla birlikte incelemelerini yayınladılar. Donanım Günlüğü'nden Osman Tufan'ın haberine göre, oyunun Metacritic ortalaması 80 puanın üzerinde. Oyuna 100 tam puan veren pek çok mecra olduğu gibi, hayli düşük puan verenler de var:
Trusted Reviews 100
Game Revolution 100
Push Square 100
We Got This Covered 100
Digitally Downloaded 100
TheSixthAxis 100
Screen Rant 100
GamingTrend 100
Digitally Downloaded 100
EGM 100
Daily Star 100
Millenium 98
IGN Italia 98
PlayStation LifeStyle 95
Jeuxvideo.com 95
IGN Japan 95
Gaming Nexus 95
Gamer.nl 95
Vandal 92
GameSpot 90
Shacknews 90
PSX-Sense.nl 90
PLAY! Zine 90
JeuxActu 90
God is a Geek 90
GameOver.gr 90
Eurogamer Italy 90
Everyeye.it 90
IGN Spain 87
XGN 85
VideoGamer 80
Easy Allies 80
Critical Hit 80
Guardian 80
ZTGD 80
Press Start Australia 80
PlayStation Universe 80
Gameblog.fr 80
Destructoid 80
Attack of the Fanboy 80
CGMagazine 75
Game Informer 70
USgamer 70
TrueGaming 70
Metro GameCentral 70
Hardcore Gamer 70
GamesRadar+ 70
IGN 68
VGC 60
Stevivor 35