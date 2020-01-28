Sergen Yalçın Beşiktaş'a 14 yıl sonra geri döndü!

Beşiktaş’ta beklenen gelişme oldu, Abdullah Avcı’nın vedası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın oturdu. (Milliyet)

Avcı ile yolları ayırdıktan hemen sonra teknik direktör arayışına başlayan siyah-beyazlı yönetim, 15 Ocak’ta BtcTurk Yeni Malatyaspor’daki görevini bırakan 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta toplandı. Gündemdeki teknik adam adaylarını masaya yatıran siyah-beyazlı idareciler, Sergen Yalçın’ın ismi üzerinde fikir birliğine vardı. Yönetim kurulunun oy birliği ile Yalçın’ın göreve getirilmesine karar verdiği aktarıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısının ardından Sergen Yalçın ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Sergen Yalçın son olarak yönetim kurulu ile bir araya geldi ve 14 yıl sonra geri döndüğü siyah-beyazlı takımda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Para konuşmadı



Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmede maddi konuların hiç gündeme gelmediği belirlendi.

28/01/2020 11:49